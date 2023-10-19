Канада присоединилась к вторжению Франции на Южный Кавказ

Константин Прохоров специально для "Вестника Кавказа"

Опыт активности Франции на Южном Кавказе, похоже, не стал уроком для стран НАТО. Защищать Армению от мнимых угроз теперь захотела Канада.

25 октября в Ереван прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. На встрече с коллегой Араратом Мирзояном она выразила полную поддержку политики Еревана. "Канада рядом с народом Армении, содействует независимости, верит демократическим устремлениям", - сказала Жоли.

Канада включается в "наблюдение"

Визит министра показал, что Канада, как и Франция, намерена эксплуатировать националистические тревоги Армении. Жоли специально отправилась в Джермук на границу с Азербайджаном, где посетила офис миссии наблюдателей ЕС, чтобы объявить о включении канадских силовиков в этот проект по расширению западного влияния на Южном Кавказе.

"Мне приятно находиться в Джермуке, чтобы больше узнать о работе, проводимой миссией Европейского союза, к которой присоединяется и Канада. Канада станет первой страной, не входящей в ЕС, присоединившейся к этой миссии. Поэтому мы обсудим логистические вопросы, каким образом мы можем интегрироваться в эту важную миссию, как с точки зрения решения гуманитарных проблем в регионе, так и обеспечения мира и стабильности"

- Мелани Жоли

Угрозы Азербайджану

Во время визита канадский министр также посетила боевые приграничные позиции ВС Армении. Канада, по словам Жоли, способна ввести санкции против Азербайджана. Ограничительные меры уже "на столе", сказала она.

"Мы ожидаем, что территориальная целостность Армении будет соблюдаться. Для нас это определенно вопрос, за которым мы будем внимательно следить", - подчеркнула Жоли на совместном брифинге с Араратом Мирзояном.

После этого канадский министр продемонстрировала полнейшее незнание региональных реалий, заговорив о "беспрепятственных поставках гуманитарной помощи" в Карабахский экономический район Азербайджана, который в настоящее время полностью реинтегрирован в жизнь республики и получает все необходимое снабжение по национальной азербайджанской инфраструктуре.

Законные действия Азербайджана по восстановлению конституционного строя на своей суверенной территории она безосновательно назвала "неоправданными" и повторила весь стандартный набор фейков старой антиазербайджанской кампании.

Мирзоян на такие реверансы и однобокую позицию гостьи из Канады мог ответить лишь благодарностью. Армения высоко ценит принципиальную позицию Канады, заявленную после 19 сентября, сказал он.

Канада повторяет за Францией

Таким образом, Канада действительно пошла по сценарию Франции, игнорируя факты и озвучивая ту ложь, которая позволит ей закрепиться в регионе посредством Армении. Сюда же идут и угрозы в применении санкций к Азербайджану. Спрашивается - за что? Азербайджан не нарушил ни единого положения международного права. Следовательно, в основе угроз лежит исключительно политика.

Призывая Баку уважать целостность Армении и в то же время вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, канадский политик культивирует двойные стандарты. Если Канада так озабочена правами меньшинств, почему бы ей не предоставить независимость Квебеку? Для самой Жоли, выходца из этой франкоязычной провинции, было бы более естественно отстаивать права квебекцев, чем права армян.

Мы видим, что Канада активизирует свою политику на Южном Кавказе. Канадцы скоро откроют свое первое посольство в регионе - в Ереване, и проармянская позиция Жоли должна ускорить процесс. В августе она уже отметилась выступлением на встрече с армянской общиной Канады, поставив под вопрос территориальную целостность Азербайджана.

Антироссийский след

Активность Канады в регионе вряд ли обрадует и Россию, ведь официальная причина открытия посольства - "продвижение демократии в регионе" - на деле означает выдавливание России. Канада - одна из самых недружественных стран для России. Когда премьер Армении ставит под сомнение нахождение российских военных в Гюмри, наверняка, в качестве альтернативы он имеет ввиду и канадцев. В любом случае США, Франция и Канада как страны НАТО действуют рука об руку, и они будут использовать противоречия Москвы и Еревана, чтобы втянуть Армению в свои военно-политические структуры.

Ошибка Канады, как и Франции, заключается в том, что она, во-первых, посягает на российскую сферу интересов, которую Москва умеет и будет отстаивать. Во-вторых, складывая все яйца в ереванскую корзину, она отталкивают от себя Баку. Париж уже потерял статус посредника в армяно-азербайджанском урегулировании, и вполне возможно, что теперь канадским компаниям будут не рады в Азербайджане.