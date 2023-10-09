Москва: проект Зангезурского коридора через Армению сейчас не рассматривается

Власти РФ заявили, что проект по строительству Зангезурского коридора через Армению сейчас не рассматривается. Правительство республики для начала должно дать четкий ответ по этому вопросу.

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что Армения не определилась со своей позицией по строительству Зангезурского коридора. Поэтому реализация этого проекта на территории республики сейчас не рассматривается.

Оверчук подчеркнул, что сейчас Иран и Азербайджан практически реализуют проект по созданию магистрали, которая пройдет по берегу реки Араз и будет обходить территорию Армении.

Вице-премьер отметил, что дорога, которую предполагалось построить через РА, почти не отличается от той, которую сейчас будут возводить ИРИ и Азербайджанская Республика.

"Оценивали, что железная дорога через армянскую территорию будет 42 км, насколько мне известно, железная дорога через иранскую территорию примерно 50 км, вот и вся разница: два моста и 8 км, 1520 колея и там и там"

– Алексей Оверчук