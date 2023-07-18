Экс-министру обороны Армении предъявлено уголовное обвинение

Вигену Саркисяну, ранее возглавлявшему Минобороны Армении, а теперь объявленному в международный розыск, предъявлено обвинение. В рамках нового уголовного производства его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Новое уголовное производство открыто в Армении в отношении бывшего министра обороны. Вигена Саркисяна, который занимал этот пост в 2016-2018 годах, обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает Генпрокуратура РА.

Согласно сообщению, из-за действий обвиняемого государство понесло значительный ущерб.

Обвинение пришлось предъявлять заочно, так как экс-политик находится в розыске. Информация передана его адвокату.

Что совершил экс-министр обороны?

Как следует из материалов дела, преступление было совершено перед заседанием, которое должно было пройти в январе 2018 года. На нем должна была быть бесплатно передана военным, нуждающимся в жилье, 71 квартира. Следствие установило, что по распоряжению обвиняемого в перечень получателей были внесены 26 военнослужащих, а также трое штатских.