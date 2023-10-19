Фархад Мамедов: мир между Баку и Ереваном нужен всему Южному Кавказу 

Политический аналитик Фархад Мамедов рассказал о перспективах заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией и влиянии этого события на общую ситуацию на Южном Кавказе и в соседних государствах. Мамедов подчеркнул, что стабилизирующий эффект мирного договора позволит сделать регион устойчивым к внешним угрозам.

Заключение мирного договора между Баку и Ереваном позволит резко снизить общерегиональную напряженность, а потому в достижении этого события заинтересованы все страны региона; одним из наиболее эффективных выходов на договор является запуск двусторонних встреч руководства Азербайджана и Армении, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Мир между Баку и Ереваном нужен всему региону

"Армяно-азербайджанская нормализация снимет очень большой пласт напряжения в регионе, в том числе потому, что она подразумевает параллельную армяно-турецкую нормализацию. От этого будет лучше всем – как минимум, нам больше не придется задаваться вопросами, скажем, повлияет ли военная эскалация на Ближнем Востоке на Южный Кавказ – в условиях стабильных внутрирегиональных отношений такие риски будут минимальны", - прежде всего подчеркнул он.

"Если же продолжать затягивать дипломатический процесс и блокировать переговоры, то отсутствие здоровых отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией будет постоянно держать на высоком уровне риски влияния на Южный Кавказ вооруженных конфликтов в соседних регионах. Как только мы добьемся стабильного мира у себя в регионе, исчезнет сама основа для воздействия внешнего напряжения на наши государства и наши межгосударственные отношения", - добавил Фархад Мамедов.

Эксперт "Валдая" отметил, что пока что действующими площадками для переговоров Баку и Еревана остаются Россия и США, но сторонам было бы уместно перейти к встречам без посредников. "Двусторонняя встреча в Тбилиси вполне возможна, если не удастся в скором времени организовать переговорный раунд в странах-посредниках. Президент Ильхам Алиев предложил создать и сделать постоянным формат без какого-либо внешнего участия, чтобы вести искренние беседы о всех страхах и ожиданиях друг от друга. Все, что нужно для мирного договора, уже известно – это и открытие транспортных коммуникаций, и делимитация границы – осталось только согласовать детали", - сообщил он.

Что будет со встречами в Брюсселе?

Директор Центра исследований Южного Кавказа объяснил отмену встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе антиазербайджанской риторикой, распространяющейся в евроструктурах. "Азербайджан не доволен европейским посредничеством, поскольку увеличилось негативное влияние Франции. Принятое в Гранаде заявление нацелено на то, чтобы ввести брюссельский формат в рамки, очерченные Парижем, и подписано, в том числе, президентом Франции. Организаторы, конечно, хотели бы увидеть подпись и президента Азербайджана, но этого не случилось", - напомнил политолог.

"После встречи в Гранаде мы увидели многое: заключение договора о военно-техническом сотрудничестве Армении с Францией, непрекращающиеся резолюции близких к Парижу стран ЕС с антиазербайджанской риторикой, двоякая позиция Пашиняна по урегулированию, разбирательства в международных судах. Это все показывает, что Франция стремится ввести брюссельский формат в рамки своей армяноцентричной позиции. На что Азербайджан не идет. Я думаю, если институты Европейского Союза не отреагируют на позицию Азербайджана, то участвовать в этих встречах будет просто нецелесообразно", - заключил Фархад Мамедов.