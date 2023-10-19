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Грузинская православная церковь против празднования в стране Хэллоуина

Грузинская православная церковь против празднования в стране Хэллоуина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Православная церковь Грузии выступила против празднования Хэллоуина в республике. Представители церкви считают, что этот праздник не приемлем для православных.

Патриархия Грузии выступила против празднования Хэллоуина православными гражданами республики. В сообщении церкви отмечается, что этот праздник противоречит православной религии и не должен отмечаться ее верующими. Также представители православной церкви Грузии подчеркнули, что в попытках сделать Хэллоуин коммерческим и отделить его от религии, создаются ложные идеалы. 

"Это событие было и остается мероприятием, рожденным в недрах церкви, но извращенным язычеством, во время которого вместо поклонения Господу, святым иконам и святым мощам шествие и времяпрепровождение посвящается персонажам массовой культуры и падшим силам, персонификации демонов. Следовательно, для православных верующих Хэллоуин полностью неприемлем"

-  Патриархия Грузии 

Кроме этого, в сообщении Патриархии указаны подробности создания этого праздника. Грузинская церковь отмечает, что празднование Хэллоуина связывают с языческим ирландским праздником "Самайном". Но из-за смещения календарных дат его стали путать с Днем всех усопших, который отмечался сразу после "Самайна". В современном мире нынешний праздник не имеет никакого отношения к этим двум событиям из-за его коммерческой подоплеки. 

В европейской культуре Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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