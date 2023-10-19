Вестник Кавказа
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Отказ за оплату курортного сбора приведет к повышенному штрафу на Ставрополье

Отказ за оплату курортного сбора приведет к повышенному штрафу на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отказ оплачивать курортный сбор в Ставропольском крае может стоить уклонистам 2 тыс рублей. Решение об этом приняли краевые парламентарии.

Власти Ставропольского края решили повысить штраф за отказ оплачивать курортный сбор.

«Внесено изменение в краевой закон "Об административных правонарушениях", касающееся неуплаты курортного сбора. Теперь нарушителей ждет штраф от 3500 до 4000 рублей»

– пресс-служба краевой Думы.

Теперь уклонистам придется заплатить 2000 рублей.  Всего за девять месяцев было выявлено 587 нарушителей, в то время как инициативу поддержали почти 70 тыс отдыхающих.

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