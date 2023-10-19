Отели Сочи на 90% будут загружены в новогодние праздники

В сочинских отелях не останется свободных номеров на новогодние праздники. Большая часть гостиничного фонда в горах Сочи уже забронирована.

Россияне продолжают бронировать гостиничные номера на Новый год. Одним из самых популярных направлений остается Красная поляна в Сочи. Туроператоры подсчитали, что загрузка на Новый год в отелях горнолыжного курорта составит более 90%. Вице-президент ассоциации "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян рассказал, что сейчас Сочи конкурирует по популярности с зарубежными курортами.

"Конкурентов у Сочи нет. Пожалуй, за исключением каких-то зарубежных курортов морских – Египет, Таиланд, ОАЭ, Куба. Загрузка самая высокая будет в Красной Поляне – там где-то 90 процентов плюс, на втором месте будет Адлер – 65-75 процентов, и среднее по Сочи ближе к Лоо – загрузка будет ниже 60 процентов"

– Алексан Мкртчян

Как сообщалось ранее, в 2023 году город-курорт побьет рекорд по объему туристического потока. Предполагается, что до конца года Сочи посетят около 8 млн путешественников.

Алексан Мкртчян подчеркнул, что город еще долго будет удерживать пальму первенства по посещаемости туристами, так как аналогичных курортов в России нет.