Али Асадов: Азербайджан - инициатор многих региональных проектов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня выступил на международном "Тбилисском форуме Шелкового пути", проходящем в грузинской столице, рассказав о роли страны в ряде региональных проектов на Южном Кавказе.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня, выступая на международном "Тбилисском форуме Шелкового пути", рассказал о роли Азербайджанской Республики в ряде региональных проектов.

В своем выступлении он отметил, что благодаря инвестициям правительства Азербайджана в транспортную инфраструктуру в регионе были построены тысячи километров автомобильных и железных дорог, введены в эксплуатацию международные аэропорты, расширен гражданский морской и воздушный флот, создана Алятская свободная экономическая зона, - сказал премьер-министр, добавив, что Азербайджан обладает самым большим флотом на Каспийском море.

"Все эти инициативы позволили нашей стране удовлетворить растущий спрос на перевозки по "Среднему коридору". Следует отметить, что для удовлетворения этого спроса, помимо инфраструктурных проектов, мы сотрудничаем с Грузией и другими партнерами и в других сферах"

- Али Асадов

В результате проделанной работы по повышению эффективности "Среднего коридора" в короткие сроки достигнуты важные результаты по ценовым, скоростным и качественным параметрам, и теперь он может стать одним из самых безопасных и оперативных коридоров в мире, отметил премьер-министр Азербайджана.

"Например, сроки доставки из Казахстана в порты Грузии значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Наша цель на следующий год - сократить этот срок в два раза - до 11-15 дней"

- Али Асадов

Потенциал "Среднего коридора" наряду с железными дорогами тесно связан с перевалочной способностью портов, и с этой точки зрения Бакинский международный морской торговый порт - один из крупнейших торговых портов на Каспийском море - является важным звеном международных транспортных коридоров, отметил премьер-министр, подчеркнув, что Азербайджан и Грузия были первыми странами, которые поддержали идею восстановления Великого Шелкового пути, и сейчас в повестке сотрудничества с Грузией стоит вопрос создания новой портовой инфраструктуры.