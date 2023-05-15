В России вслед за шоколадом появится халяльный майонез

Майонез "Провансаль Слобода" станет халяльным продуктом, соответствующий сертификат получил комбинат, занимающийся производством продукта.

Ногинский пищевой комбинат", занимающийся производством майонеза "Провансаль Слобода", прошел процедуру сертификации "Халяль". Вручение соответствующего документа подтвердили в Роскачестве.

Комбинат по производству халяльного майонеза - первый в Московской области. В ведомстве подчеркнули, что продукция марки "Слобода" уже обладает Знаком качества, что соответствует высоким требованиям и стандартам.

Глава органа по сертификации "Роскачество - Халяль" Юсуф Риков отметил, что процесс сертификации позволит увеличить объемы производства и расширить географию экспорта продукта.

Ранее "Роскачество" вручило сертификаль "Халяль" шоколадам "Аленка" и "Бабаевский". Его также получили конфеты "Грильяжные", "Козинаки с солью" и "Птичье молоко".