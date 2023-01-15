Российская база в Гюмри: где находится, состав, численность и история

102-я российская военная база дислоцируется в двух городах Армении. Где она находится, каков ее состав и численность сегодня, до какого года она будет действовать и для чего она нужна?

102-я Ордена Александра Невского российская военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Армении. Она входит в состав Объединенной Группировки войск (сил) ВС Российской Федерации и Республики Армения. Подчиняется командованию Южного военного округа ВС РФ.

История

102-я военная база – правопреемница 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой дивизии, формирование которого началось 29 декабря 1941 года в Свердловской области. С этой даты и ведет начало история базы.

Орденом Александра Невского полк был награжден 22 октября 1944 года. В январе 1946 года он был передислоцирован в город Ленинакан Армянской ССР – нынешний Гюмри.

В 1957 году произошло переформирование в 127-ю мотострелковую дивизию, которая в 1994 году была преобразована в 102-ю военную базу ГРВЗ (Группы российских войск в Закавказье).

Сейчас база функционирует на основании двух российско-армянских договоров:

Договор о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года,

Договор о правовом статусе ВС РФ, находящихся на территории Армении, от 21 августа 1992 года.

В июле 2001 года 102-я военная база вошла в состав Объединенной Группировки войск (сил) ВС РФ и РА.

Минобороны России

Где находится российская база в Армении?

102-я база расположена в городе Гюмри – административном центре Ширакской области на севере Армении. Расстояние от Еревана до Гюмри – 126 км.

Гюмри находится недалеко от границы с Турцией и Грузией. Расстояние от Гюмри до турецкой границы – всего 8 км, до границы с Грузией – примерно 50 км.

Минобороны России

Численность личного состава

На российской военной базе в Гюмри служат около 4 тыс человек.

Минобороны России

Состав российской базы в Армении

102-я военная база состоит из ряда объектов:

Гюмрийский военный гарнизон;

Ереванский военный гарнизон;

военный аэродром Эребуни в Ереване;

высокогорные полигоны Алагяз и Камхуд;

около двух десятков военных городков.

Минобороны России

Для чего нужна 102 военная база в Армении?

Боевая задача базы в Гюмри заключается в защите южных рубежей России во взаимодействии с Вооруженными Силами Республики Армения.

До какого года действует российская база в Армении?

Изначально Договор о российской военной базе на территории Армении был заключен на 25 лет. В 2010 году во время визита президента России Дмитрия Медведева в Армению срок его действия был продлен до 2044 года (то есть до 49 лет).

Минобороны России

Отметим, что, согласно договору, он продлевается автоматически каждые последующие пять лет. Чтобы прекратить действие документа, одна сторона должна не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия письменно уведомить другую о своем намерении.

Что будет с военной базой в Армении?

25 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью западным СМИ, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Армении, заявил:

"По крайней мере на данный момент, я уже сказал, к сожалению, мы не увидели преимуществ в рамках описанных мною случаев"

Однако на прямой вопрос, планирует ли Ереван потребовать от Москвы вывести военные базы из Армении, глава правительства дал однозначно отрицательный ответ.

"Такого вопроса мы не обсуждаем"

– Никол Пашинян