Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Палестинский лидер едет к Путину

Палестинский лидер едет к Путину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махмуд Аббас обсудит с Владимиром Путиным эскалацию насилия в секторе Газа. Визит палестинского лидера анонсировал замглавы МИД РФ.

Палестинский лидер совершит официальный визит в Москву, где проведет встречу с главой российского государства.

«Могу сказать, что уже скоро он совершит официальный визит в Москву, здесь будут переговоры с Владимиром Владимировичем [Путиным]»

– замглавы МИД РФ Михаил Богданов

Визит Махмуда Аббаса пройдет на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее Аббас заявил о том, что власти еврейского государства виновны в эскалации конфликта в секторе Газа.

«Израиль навязывает палестинцам военное решение. Мы отвергаем насильственное выселение жителей с их земель за пределы Палестины из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Восточного Иерусалима»

– Махмуд Аббас

Также он заявил, что Палестина согласна на переход анклава под контроль его администрации в Рамалле. Реализация инициативы возможно только при условии мира с еврейским государством. 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
4335 просмотров
Поделиться:
Палестина: Израиль не остановится после ликвидации ХАМАС
Читайте также

Палестина: Израиль не остановится после ликвидации ХАМАС

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы