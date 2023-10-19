Палестинский лидер едет к Путину

Палестинский лидер совершит официальный визит в Москву, где проведет встречу с главой российского государства.
«Могу сказать, что уже скоро он совершит официальный визит в Москву, здесь будут переговоры с Владимиром Владимировичем [Путиным]»
– замглавы МИД РФ Михаил Богданов
Визит Махмуда Аббаса пройдет на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Ранее Аббас заявил о том, что власти еврейского государства виновны в эскалации конфликта в секторе Газа.
«Израиль навязывает палестинцам военное решение. Мы отвергаем насильственное выселение жителей с их земель за пределы Палестины из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Восточного Иерусалима»
– Махмуд Аббас
Также он заявил, что Палестина согласна на переход анклава под контроль его администрации в Рамалле. Реализация инициативы возможно только при условии мира с еврейским государством.