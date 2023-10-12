Транскаспийскую часть МТК "Север – Юг" будут обеспечивать российские контейнеры

В состав Каспийского кластера, созданного в Астраханской области, войдут еще две федеральные компании, одна из которых в будущем году начнет строительство первого контейнерного завода, который обеспечит МТК "Север – Юг".

В будущем 2024 году в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" начнется строительство первого контейнерного завода, который будет выпускать различные контейнеры, в том числе спецконтейнеры и танк-контейнеры, заявил накануне на международном форуме "МТК "Север - Юг" генеральный директор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин.

"Сейчас оформляются документы на нового резидента. Планируем строительство контейнерного завода, в первую очередь для производства спецконтейнеров, танк-контейнеров, криогенных, жидкостных. Идет подготовка документов, рассчитываем, что в следующем году приступим к реализации данного проекта, что позволит обеспечить всех заинтересованных лиц новыми контейнерами"

- Сергей Милушкин

Строить завод будет крупная логистическая компания, вторая компания займется строительством холодильного склада, который также будет построен в будущем году, передает ТАСС.

Оба проекта крайне важны для Транскаспийской части международного транспортного коридора, в состав которого входят порты Астрахань, Оля и Махачкала – они позволят снабдить маршрут удобной и современной тарой и обеспечить сохранность продуктов питания на этом направлении.

Напомним, в 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединили с портовой ОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района, в Каспийский кластер региона в рамках мероприятий по развитию МТК "Север – Юг". В 2024 году здесь будет запущен крупнейший контейнерный хаб на юга России.