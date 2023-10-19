Грузия готова выступить в роли энергетического хаба Южного Кавказа

Правительство Грузии заявило, что республика готова взять на себя обязательства по передаче электроэнергии странам Европы. Это поможет развивать отношения между государствами Южного Кавказа и Европы.

Власти Грузии планируют реализовать проект по передаче электроэнергии между южнокавказскими и европейскими странами. Предполагается сделать республику энергетическим хабом региона. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на проходящем сейчас в грузинской столице форуме "Шелковый путь".

“Данный проект является связью между Южным Кавказом и Европой”

- Ираклий Гарибашвили

Премьер республики подчеркнул, что для проекта по созданию хаба важно соглашение между властями Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии, которое было подписано в 2022 году. По этим документам предполагается отправка электроэнергии из Южного Кавказа в страны Европы через Черное море.

Международный форум "Шелковый путь" открылся сегодня в столице Грузии. В торжественной церемонии открытия приняли участие премьеры Грузии, Армении, Азербайджана и Черногории. Планируется, что в ходе встречи представители государств обсудят ряд вопросов, которые связаны с развитием отношений между восточными и европейскими странами.