Тбилиси: Азербайджан - самый важный партнер Грузии

Власти Грузии заявили, что Азербайджанская Республика - самый важный для них партнер. Развитие отношений между странами - приоритетный проект грузинского правительства.

Правительство Грузии считает Азербайджан самым важным своим партнером. Такое заявление сделал глава Министерства экономики Грузии Леван Давиташвили перед торжественной церемонией открытия Международного форума "Шелковый путь", который проходит сейчас в Тбилиси.

Он отметил, что грузинские власти хотят продолжить развивать всесторонние отношения двух республик и надеются на увеличение вложений со стороны АР в Грузию.

"Мы придаем этому вопросу большое значение. Наши связи не ограничиваются только торговлей, энергетическим сектором, наше сотрудничество развивается и во многих других сферах. Мы верим, что в ближайшие годы увеличится объем инвестиций из Азербайджана в Грузию"

– Леван Давиташвили

О форуме "Шелковый путь"

Международный форум "Шелковый путь" проходит в четвертый раз в грузинской столице. В этом году в нем принимают участие около 2 тыс представителей из 60 стран мира.

Основные темы, которые обсуждаются на форуме – развитие торговых отношений между странами Востока и Запада, туристические связи, взаимодействие государств в проекте "Средний торговый коридор".