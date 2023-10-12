Донские власти решили сделать ВПП старого аэропорта новым проспектом

В Ростове-на-Дону вскоре появится новый проспект – им станет взлетно-посадочная полоса бывшего городского аэропорта, он протянется вдоль нового городского жилого района.

В строящемся новом районе Ростова-на-Дону, который вырастет на месте бывшего городского аэропорта, вскоре протянется прямой как стрела главный проспект, которым станет взлетно-посадочная полоса (ВПП) бывшего аэропорта донской столицы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Взлетно-посадочная полоса — это центральный проспект. Длиной два километра 600 метров. И вокруг него комфортные условия для отдыха и жизни людей. Это очень-очень важно"

- Василий Голубев

Это безусловно мудрое решение донских властей – демонтаж ВПП занял бы много времени и средств, и потом, в новом городском районе, который уже получил название "Новый Ростов", будет построено как минимум 1,5 млн кв м жилья. Строителям все равно пришлось бы создавать и главный проспект, который, по сути, уже готов и обладает идеальным дорожным полотном.

Что касается жилых домов, то они будут строиться исходя из полотна ВПП – здесь уже возводятся 11 многоэтажек, а до конца года будет сдано около 108 тыс кв м нового жилья.

Одновременно в микрорайоне строится и новый детский сад, рассчитанный на 200 юных ростовчан, которые будут жить в этом районе, а всего в нем построят пять школ, 11 детских садов, три храма и новый автовокзал.