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Гарибашвили: президент Грузии надеется на спасение от оппозиции

Гарибашвили: президент Грузии надеется на спасение от оппозиции
Президент Грузии цепляется за власть, прибегая к помощи оппозиции. Об этом заявил глава правящей партии страны.

Срок президентских полномочий Саломе Зурабишвили истекает, однако она хочет остаться в политике и поэтому делает ставку на оппозицию. Уверенность в этом выразил глава грузинского правительства на фоне провала попытки отстранения Зурабишвили от власти.  

«Видимо, Саломе Зурабишвили грустит, так как истекает срок ее полномочий, и она хочет остаться в политике. Я бы объяснил, что все связано с этим ее желанием остаться в политике, ее аффилиация, координация и согласованные действия с оппозицией только подтверждают это»

– Ираклий Гарибашвили

Ранее глава правящей в стране партии заявил о том, что после нарушения Конституции Зурабишвили больше не президент республики, а лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение».  

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Импичмент провалился: Зурабишвили остается президентом Грузии
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