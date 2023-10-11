Евразийские тюркологи на Алтае. Кто, зачем и почему?

С 19 по 20 октября в Барнауле провели III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности".

Около 300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсудили вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации. Форум был организован политологическим центром «Север-Юг», Алтайским государственным университетом, научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» при поддержке МФГС.