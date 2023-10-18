Кубанским спасателям удалось локализовать лесной пожар

Сотрудникам МЧС Кубани удалось прекратить распространение огня в лесном пожаре, вспыхнувшем из-за жары в Абинском лесничестве.

Кубанские спасатели сумели локализовать крупный лесной пожар в районе станицы Убинская Северского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Абинском участковом лесничестве по состоянию на 17:00 локализация пожара на общей площади 14,8 га"

- МЧС России по Краснодарскому краю

Сейчас пожар тушат 162 огнеборца и 28 единиц техники, за короткое время огонь распространился на площади с 3 до 11 га.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что лесной пожар, вспыхнувший из-за жары в Северском районе Кубани, охватил 3 га площади но очень быстро начал захватывать все новые территории, борьбе с огнем мешал порывистый ветер.