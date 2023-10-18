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В КБР погиб водитель сорвавшегося в пропасть Hyundai Solaris

В КБР погиб водитель сорвавшегося в пропасть Hyundai Solaris
© Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Горные дороги опасны и коварны – это сегодня еще раз подтвердилось в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где в пропасть на такой дороге сорвался автомобиль, его водитель погиб.

Беспечная езда по горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии закончилась трагедией – не справившись с управлением, автомобиль Hyundai Solaris рухнул в обрыв, спасатели сейчас пытаются эвакуировать тело водителя, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

Трагедия произошла на федеральной автодороге А-154 "Урвань-Уштулу" в районе тоннеля Черекской теснины около 14:00, прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что водитель, который был в машине один, получил травмы не совместимые с жизнью, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте трагедии помимо спасателей работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причину и обстоятельства происшествия.

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