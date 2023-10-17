Вестник Кавказа
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В Иране началась встреча глав МИД формата "3+3"

В Иране началась встреча глав МИД формата "3+3"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранской столице стартовало заседание руководителей внешнеполитических ведомства формата "3+3" по Южному Кавказу. Представитель Грузии от участия отказался.

В Тегеране началось заседание глав МИД формата "3+3" по Южному Кавказу, в котором принимают участие представители пяти государств – Сергей Лавров (Россия), Джейхун Байрамов (Азербайджан), Арарат Мирзоян (Армения), Хосейн Амир Абдоллахиян (Иран) и  Хакан Фидан (Турция).

Грузинская делегация от участия отказалась.

Ожидается, что одной из главных тем заседания станет мирный договор между Баку и Ереваном. Его участники также намерены поговорить о вопросах регионального взаимодействия в области безопасности.

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