В Иране началась встреча глав МИД формата "3+3"

В иранской столице стартовало заседание руководителей внешнеполитических ведомства формата "3+3" по Южному Кавказу. Представитель Грузии от участия отказался.
В Тегеране началось заседание глав МИД формата "3+3" по Южному Кавказу, в котором принимают участие представители пяти государств – Сергей Лавров (Россия), Джейхун Байрамов (Азербайджан), Арарат Мирзоян (Армения), Хосейн Амир Абдоллахиян (Иран) и Хакан Фидан (Турция).
Грузинская делегация от участия отказалась.
Ожидается, что одной из главных тем заседания станет мирный договор между Баку и Ереваном. Его участники также намерены поговорить о вопросах регионального взаимодействия в области безопасности.
Читайте нас в Дзен Новости Google News