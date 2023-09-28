В Дагестане появится еще одно предприятие по переработке шерсти

Подмосковная компания рассматривает возможность создания в Дагестане еще одного шерстеперерабатывающего предприятия. Сейчас в республике функционирует лишь одно предприятие, занимающееся переработкой шерсти.

ОАО "Пушкинский текстиль" готов создать в Дагестане предприятие, занимающееся переработкой шерсти. Об этом на встрече с председателем правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым заявил гендиректор компании Владимир Толочик.

Он подчеркнул, что в компании заинтересованы в покупке дагестанской мытой полугрубой и полутонкой шерсти для переработки.

В свою очередь, глава регионального правительства обратил внимание на то, что республика входит в число ведущих овцеводческих регионов России. При этом он уточнил, что в настоящее время в регионе работает всего одно предприятие по переработке шерсти.

"Сегодня на территории региона функционирует одно шерстеперерабатывающее предприятие – СПОК "Маяк" М-1 – с мощностью первичной переработки до 1,6 тыс тонн в год, а также относительно небольшой пункт приема, классировки и прессовки шерсти. В ближайшие годы будет реализовано два инвестпроекта: по производству топса и трикотажных изделий и по переработке овечьих шкур и шерсти"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Кроме того, он отметил, что даже этих мощностей не будет хватать с учетом объемов сырья.

"Мы можем обеспечить загрузкой еще больше предприятий"

– глава правительства РД