Кабардино-Балкария увеличит турпоток до конца года

Глава Кабардино-Балкарии на встрече с Владимиром Путиным заявил росте турпотока в регион в более чем два раза за последние пять лет. Он добавил, что турпоток в этом году может вырасти на 17%.

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с руководителем Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Коков рассказал о развитии туризма в регионе. По его словам, туристический поток в КБР за последние пять лет увеличился в 2,2 раза.

Он отметил, что в 2022 году в республике побывало 1,2 млн человек, а за 8 месяцев 2023-го – 1 млн. Коков выразил уверенность, что до конца года число туристов достигнет 1,4 млн человек.

Глава региона добавил, что в этом году рост турпотока может составить 17%.