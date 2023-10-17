"3+3" определит мирное будущее Южного Кавказа 

Главы МИД пяти стран формата "3+3" (кроме Грузии) соберутся сегодня в Тегеране, чтобы начать субстантивные переговоры о будущем Южного Кавказа. О том, что именно они должны будут согласовать в ходе тегеранского саммита, рассказал востоковед Фархад Ибрагимов.

Сегодня вечером в Тегеране состоится долгожданная встреча глав МИД России, Азербайджана, Турции, Ирана и Армении в формате "3+3" (Грузия по-прежнему отказывается участвовать из-за присутствия на новой переговорной площадке России). О том, чему будет посвящена повестка дня министериала и каковы перспективы формата, объединяющего все страны Южного Кавказа, "Вестник Кавказа" поговорил с политологом, экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархадом Ибрагимовым.

О чем нужно договариваться "3+3"?

Эксперт "Валдая" прежде всего назвал основную тему сегодняшнего саммита глав МИД стран "3+3". "В первую очередь министры будут рассматривать вопросы безопасности. Эта тема является одним из ключевых, когда мы говорим о нашем регионе в целом, особенно в условиях той геополитической турбулентности, которую мы с вами сейчас наблюдаем. У формата "3+3" очень серьезные перспективы для расширения сфер сотрудничества в экономике, но для того, чтобы дойти до этого уровня, надо урегулировать вопросы безопасности. Я думаю, именно этой теме будет уделено основное внимание на встрече в Тегеране", – сказал он.



"Также главы МИД в двусторонних и многостороннем форматах сверят часы относительно всего комплекса отношений между странами-участницами "3+3" – между Ираном и Азербайджаном, Россией и Арменией, Россией и Ираном, Россией и Турцией, Ираном и Турцией, Азербайджаном и Арменией. То есть здесь будут рассматриваться перекрестные пути взаимоотношений. Эта встреча в целом будет проверочной: политики будут наблюдать, как формат в принципе способен работать, и именно в этом будет ее значимость", – подчеркнул Фархад Ибрагимов.



"Успешное развитие формата "3+3" позитивно отразится на взаимоотношениях между закавказскими республиками и в геополитическом треугольнике Россия-Турция-Иран, о котором очень долгое время говорили, что якобы этот проект поставлен на паузу. Сейчас мы видим, что между Москвой, Тегераном и Анкарой проходит и расширяется взаимодействие, и формат "3+3" внесет в него свою лепту. Стоит ожидать, что на сегодняшней встрече пойдет разговор относительно того, как мы будем в ближайшее полгода развивать наше сотрудничество", – отметил политолог.

Чем будет заниматься "3+3"?

Востоковед также перечислил основные перспективные направления работы "3+3". "Это экономический аспект взаимодействия в регионе, прежде всего, затем культурно-гуманитарные вопросы. Мы предполагаем, что в перспективе формат "3+3" станет всеобъемлющим и начнет задавать вектор развития всего региона Южного Кавказа, когда мы будем сами определять свою судьбу и будущее без участия внерегиональных игроков. Сейчас это тем ближе к реальности, что решен ряд ключевых вопросов, связанных с отношениями между Арменией и Азербайджаном, после чего открылась новая страница региональной истории. У "3+3" во всех отношениях сейчас просматривается очень серьезное будущее", – заключил Фархад Ибрагимов.