В сочинских горах почти сутки не могли найти потерявшихся туристов

Сочинские спасатели почти сутки искали заблудившихся в горах путешественников. Их удалось вывести на безопасное место только к утру следующего дня.

В сочинских горах почти сутки искали туристов, которые самостоятельно отправились в путешествие. Об этом сообщили в представители сочинского поисково-спасательного отряда МЧС.

Двое путешественников решили самостоятельно отправиться в поход по восточному склону горы Ачишхо в Сочи. Для того чтобы не заблудиться, они воспользовались навигатором, но все равно сбились с пути. В процессе путешествия выяснилось, что они очутились на узкой горной тропе, где невозможно было присесть.

Чтобы найти обратную дорогу, мужчине и женщине пришлось обратиться к сотрудникам МЧС. Спасатели не смогли сразу подобраться к путешественникам, и туристам пришлось преодолевать подъем, хватаясь за кустарники. Со спасательным отрядом мужчина и женщина встретились уже на вершине. От медицинской помощи они отказались.

Сотрудники МЧС вывели туристов на безопасное место к утру.

Отмечается, что за прошедшие выходные сочинским спасателям пришлось 9 раз проводить спасательно-поисковые операции.