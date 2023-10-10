Вестник Кавказа
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Наркодилеры из Ирана напали на азербайджанских пограничников

Наркодилеры из Ирана напали на азербайджанских пограничников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое иранских наркодилеров напали на азербайджанскую погранзаставу. В настоящее время их задержали. У них изъяли наркотики весом более 9 кг.

Государственная погранслужба Азербайджана сообщила о задержании двух наркодилеров из Ирана, совершивших атаку на погранзаставу на границе двух стран.

Преступники, проигнорировав требования азербайджанских пограничников из отряда «Гейтепе» ГПС страны, начали обстреливать их. Затем они попытались скрыться, но были пойманы.

Отмечается, что у задержанных изъяли наркотические вещества весом свыше 9 кг.

Стоит добавить, что пограничники для обезвреживания вступил с наркодилерами в рукопашный бой.

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