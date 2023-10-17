Вестник Кавказа
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Между Арменией и Ираном появится новый мост

Между Арменией и Ираном появится новый мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Иран объединятся, чтобы построить мост через госграницу. Новый маршрут улучшит пропускную способность между странами.

Между Исламской республикой Иран и Республикой Армения будет построен новый мост через реку Араз. С таким заявлением выступил сегодня министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш в ходе своей рабочей поездки в Армению. Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость в создании новой транспортной переправы между странами, так как поток между ними значительно увеличился. 

«Для строительства нового моста будет сформирована рабочая группа, которая начнет обсуждения. Этот проект в немалой степени будет способствовать развитию наших экономических отношений»

- Мехрдад Базрпаш 

Ранее сообщалось, что министр дорог и градостроительства Исламской Республики Мехрдад Базрпаш прибыл в Армению с рабочим визитом, где состоится его встреча с правительством страны. Планировалось, что представители двух стран обсудят развитие отношений республик в сфере транспорта.

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Иранский министр дорог прибыл в Армению
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