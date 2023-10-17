Вестник Кавказа
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В Грузии увеличивают штрафы за невыплату зарплаты

1 лари
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии втрое увеличивает штрафы за невыплату зарплаты. Санкции коснутся работодателей в сфере медицины.

Министерство здравоохранения Грузии увеличивает штрафы за неуплату заработной платы медицинскому персоналу. Штрафные выплаты будут увеличены втрое. 

С начала этого года минимальная почасовая зарплата врачей в Грузии составляет 7 лари, это около $2,60, а медсестер – 4,4 лари, около $1,65. Глава Службы инспекции труда Бека Берадзе отметил, что правительство будет немедленно реагировать на нарушения. 

"Все клиники страны, включенные в программу всеобщего здравоохранения, обязаны назначать зарплату по этой минимальной границе, установленной Минздравом. Санкции довольно строгие, мы незамедлительно отреагируем"

- Бека Берадзе

Ранее грузинское правительство уже вводило санкции в медицинской сфере. Так в июне этого года были расширены полномочия Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельностью. Представители организации теперь могут опечатать медицинские учреждения и совершить видео- и фотосъемку для того, чтобы впоследствии использовать в качестве доказательств нарушений.

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