В Грузии увеличивают штрафы за невыплату зарплаты

Правительство Грузии втрое увеличивает штрафы за невыплату зарплаты. Санкции коснутся работодателей в сфере медицины.

Министерство здравоохранения Грузии увеличивает штрафы за неуплату заработной платы медицинскому персоналу. Штрафные выплаты будут увеличены втрое.

С начала этого года минимальная почасовая зарплата врачей в Грузии составляет 7 лари, это около $2,60, а медсестер – 4,4 лари, около $1,65. Глава Службы инспекции труда Бека Берадзе отметил, что правительство будет немедленно реагировать на нарушения.

"Все клиники страны, включенные в программу всеобщего здравоохранения, обязаны назначать зарплату по этой минимальной границе, установленной Минздравом. Санкции довольно строгие, мы незамедлительно отреагируем"

- Бека Берадзе

Ранее грузинское правительство уже вводило санкции в медицинской сфере. Так в июне этого года были расширены полномочия Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельностью. Представители организации теперь могут опечатать медицинские учреждения и совершить видео- и фотосъемку для того, чтобы впоследствии использовать в качестве доказательств нарушений.