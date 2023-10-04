Ереван и Тегеран отменят дорожные пошлины

Тегеран и Ереван согласились отменить дорожные пошлины. Страны подпишут документ об этом в ближайшее время. Договоренность была достигнута на встрече армянского и иранского министров.

Глава министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян сообщил о договоренности между Ереваном и Тегераном об отмене дорожных пошлин.

По словам министра, соглашение между Ираном и Арменией было достигнуто на его встрече с главой Миндорог и городского развития ИРИ Мехрдадом Базрпашем. Он отметил, что дорожные пошлины будут отменены в ближайшее время.

Саносян назвал отмену пошлин важной договоренностью, которая позволит увеличить грузопоток и транзитный потенциал.

Помимо этого, министры двух государств заявили о начале строительства южной части дороги «Север-Юг». В работах примут участие компании из Исламской Республики.