Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Орешкин заявил о беспрецедентном уровне безработицы в России

Орешкин заявил о беспрецедентном уровне безработицы в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Максим Орешкин назвал нынешний уровень безработицы в стране самым низким в ее истории. Он заметил, что никогда ранее данный показатель не находился на отметке в 3%.

Уровень безработицы в России достиг самого низкого уровня в истории страны. Такое заявление сегодня сделал помощник президента Максим Орешкин.

"Сейчас он уже находится на отметке в 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране еще никогда не было"

– помощник российского лидера

Он указал на то, что этого удалось добиться благодаря стараниям частного бизнеса, наладившего новые каналы поставок и создавшего новые бренды, которые пришли на смену тем, кто покинул рынок России.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1400 просмотров
Поделиться:
Грузия поставила рекорд по числу малоимущих граждан
Читайте также

Грузия поставила рекорд по числу малоимущих граждан

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы