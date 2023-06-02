Орешкин заявил о беспрецедентном уровне безработицы в России

Максим Орешкин назвал нынешний уровень безработицы в стране самым низким в ее истории. Он заметил, что никогда ранее данный показатель не находился на отметке в 3%.

Уровень безработицы в России достиг самого низкого уровня в истории страны. Такое заявление сегодня сделал помощник президента Максим Орешкин.

"Сейчас он уже находится на отметке в 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране еще никогда не было"

– помощник российского лидера

Он указал на то, что этого удалось добиться благодаря стараниям частного бизнеса, наладившего новые каналы поставок и создавшего новые бренды, которые пришли на смену тем, кто покинул рынок России.