Главы правительств Азербайджана и Армении приедут на Шелковый путь в Тбилиси

В грузинской столице пройдет четвертый международный форум "Шелковый путь", который посетят премьер-министры Азербайджанской Республики и Республики Армения - Али Асадов и Никол Пашинян. Такая информация опубликована на официальной странице форума.
Планируется, что премьер-министры республик будут принимать участие во встрече в день торжественного открытия и выступят с приветственными словами.
О форуме "Шелковый путь"
Четвертый международный форум "Шелковый путь" состоится в грузинской столице 26-27 октября. Отмечается, что в нем будут задействованы около двух тысяч представителей 60 стран мира. Главной темой обсуждения станет развитие транспортного маршрута "Средний коридор", который пролегает, в том числе, по территории Республики Грузия.
Впервые форму состоялся в 2015 году, а третий в 2019 году. Спустя несколько лет было решено возродить традицию и снова провести встречу стран в рамках международного форму.