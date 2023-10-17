Главы правительств Азербайджана и Армении приедут на Шелковый путь в Тбилиси

Председатели правительства Азербайджана и Армении будут принимать участие в международном форуме "Шелковый путь" в грузинской столице. Премьер-министры республик выйдут на сцену с речью в день открытия.

В грузинской столице пройдет четвертый международный форум "Шелковый путь", который посетят премьер-министры Азербайджанской Республики и Республики Армения - Али Асадов и Никол Пашинян. Такая информация опубликована на официальной странице форума.

Планируется, что премьер-министры республик будут принимать участие во встрече в день торжественного открытия и выступят с приветственными словами.

О форуме "Шелковый путь"

Четвертый международный форум "Шелковый путь" состоится в грузинской столице 26-27 октября. Отмечается, что в нем будут задействованы около двух тысяч представителей 60 стран мира. Главной темой обсуждения станет развитие транспортного маршрута "Средний коридор", который пролегает, в том числе, по территории Республики Грузия.

Впервые форму состоялся в 2015 году, а третий в 2019 году. Спустя несколько лет было решено возродить традицию и снова провести встречу стран в рамках международного форму.