Короткая рабочая неделя: что ждет россиян в ноябре?

В связи с празднованием Дня народного единства в России россияне будут в ноябре отдыхать больше. Граждан ждет короткая рабочая неделя в первых числах месяца.

Короткая рабочая неделя наступит для россиян в первых числах ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Праздник, традиционно отмечающийся 4 ноября, выпадает на субботу. Таким образом, в понедельник (6 ноября) объявлен выходной, а в пятницу (3 ноября) граждан ждет сокращенный день.

Всего россияне отдохнут 9 дней: помимо 4,5 и 6 ноября, выходные будут 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября.