Вестник Кавказа
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Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла почти в 3 раза 

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла почти в 3 раза 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесной пожар на Кубани тушат 60 человек, борьбе с огнем мешает порывистый ветер. На данный момент площадь пожара составляет более 8 га. 

В Северском районе Краснодарского края продолжает разрастаться лесной пожар, вспыхнувший в результате жаркой погоды. Об этом информирует Минприроды региона. 

Площадь пожара охватила 3 га и за несколько часов выросла почти в 3 раза. 

"Площадь лесного возгорания в Северском районе увеличилась до 8,5 га. В борьбе с лесным возгоранием уже задействованы 62 человека и 17 единиц техники"

– краевое министерство природных ресурсов

Угрозы населению на данный момент нет.

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Жара привела к лесному пожару в Краснодарском крае
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