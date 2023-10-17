Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла почти в 3 раза 

Лесной пожар на Кубани тушат 60 человек, борьбе с огнем мешает порывистый ветер. На данный момент площадь пожара составляет более 8 га.
В Северском районе Краснодарского края продолжает разрастаться лесной пожар, вспыхнувший в результате жаркой погоды. Об этом информирует Минприроды региона.
Площадь пожара охватила 3 га и за несколько часов выросла почти в 3 раза.
"Площадь лесного возгорания в Северском районе увеличилась до 8,5 га. В борьбе с лесным возгоранием уже задействованы 62 человека и 17 единиц техники"
– краевое министерство природных ресурсов
Угрозы населению на данный момент нет.
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