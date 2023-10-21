Вестник Кавказа
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Отношения России и Грузии, формат 3+3

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой восемнадцатого выпуска программы стала предстоящая встреча глав МИД России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана в Тегеране в формате «3+3», а также текущие проблемы в российско-грузинских отношениях. 

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