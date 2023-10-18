Заброшенные научные объекты Армении

Масштабы строительства научных комплексов и корпусов всевозможных НИИ в советской Армении впечатляли, но сегодня многие передовые институты расформированы и законсервированы, став объектами паломничества любителей острых ощущений, которых не останавливает угроза ареста за проникновение на строго охраняемые территории.

НИИ камня и силикатов (Охраняется)

В Ереване, на улице Ачаряна, стоит заброшенное здание бывшего Национального исследовательского института Камня и Силикатов (НИИКС), к которому с улицы ведет широкая парадная лестница.

Что было

НИИКС (НИИ камня и силикатов) был основан в 1961 году. Здание института напоминало раскрытую книгу. В ведении НИИКС было 12 лабораторий, которые занимались изучением состава и свойств горных пород, а также совершенствованием технологий добычи и обработки полезных ископаемых, применяемых в строительстве и промышленности. В НИИ работали десятки профессоров, была своя научная периодическая печать, между НИИКС и республиканскими вузами соответствующего профиля было налажено научное взаимодействие, поскольку многие студенты и выпускники проходили там практику.

В 1974 году в главном корпусе стал работать Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). В 1981 году НИИ камня и силикатов вошел в состав НПО (НППИ) "Камень и Силикаты" Министерства промышленного строительства Армянской ССР.

Что стало

Распад СССР ударил по деятельности НИИ. С трудом пережив 1990-е, в 2001 году НИИКС закрылся. Имущество было национализировано и продано, правда, на базе института был открыт аналогичный НИИ в городе Троицк. А ВНИИКП был дважды переименован (ЕрНИИКП, затем АРНИИКП) и просуществовал до августа 2008 года, после чего на его базе был основан кабельный завод в городе Новомосковск и Торговый Дом "ЛипарКабель" в Туле. Сейчас здание в Ереване пустует, в нем нет абсолютно ничего кроме разбросанных документов, битых пробирок и остатков оборудования. Оно хорошо сохранилось, местность вокруг него активно застраивается, но главный корпус никто не трогает. Объект строго охраняется, поэтому попасть в него сложно.

РОТ-54/2.6. Зеркальный радиотелескоп Геруни (Охраняется)

В 40 км от Еревана, рядом с городом Бюракан, в селе Оргов, на склоне горы Арагац, возвышается первый в мире радио-оптический телескоп, названный в честь своего создателя.

Что было

Задумка принадлежала заместителю директора Института радиофизики и электроники АН Армянской ССР Парису Мисаковичу Геруни, который сумел добиться разрешения и финансирования строительства полноценного научного центра неподалеку от своего места работы – Бюраканской астрофизическая обсерватории.

Так появилась огромная неподвижная чаша, которая могла исследовать космическое пространство, благодаря движимому вспомогательному зеркалу.

Масштаб строительства был грандиозный. Чтобы только собрать тарелку, пришлось проводить инженерные работы с применением взрывчатки. Изготовление 4000 алюминиевых зеркал пришлось производить прямо на месте монтажа, поскольку ни один советский металлургический завод не взялся за столь ответственную работу. Помог мастер по литью алюминия по имени Геворг, который к тому времени вышел на пенсию, до этого много лет проработав на Канакерском алюминиевом заводе. Строительство завершилось в 1985 году, и телескоп с высокой точностью стал отслеживать перемещение небесных светил.

Что стало

Телескоп Геруни проработал до 2012 года, после чего был законсервирован. Несмотря на то, что он исправен, технология обработки материала и программное обеспечение устарело. Была необходима дорогостоящая реставрация.

Пока тарелка и комплекс зданий научного центра закрыты и находятся под постоянной охраной, хотя смельчаки постоянно штурмуют территорию обсерватории. Время от времени аппаратную и сам радиотелескоп можно с экскурсией. В здании регулярно убираются.

Неподалеку от телескопа стоит недостроенная солнечная станция "Арев" (Солнце), которая по замыслу Геруни, должна была питать солнечной энергией соседние деревни.

На территории центра можно увидеть солнечные часы Геруни, которые точно показывают время и дату.

Ускоритель частиц ЕРФИ (Охраняется)

В одном из корпусов старейшего ереванского вуза хранится уникальное техническое сооружение, которое более 30 лет служило главным электронным ускорителем СССР.

Что было

Электронный синхротрон "АРУС" с энергией 6 Гэв построили в 1967 году на базе Ереванского физического института. На нем были выполнены исследования в области изучения поведения частиц мезонов, эксперименты по исследованию формфакторов протона и дейтрона при малых переданных импульсах, а также фоторасщепление дейтронов поляризованными гамма-квантами.

Что стало

Ускоритель прекратил свою работу в середине нулевых, поскольку морально устарел. Сейчас объект находиться в строгой консервации, проникнуть на него практически невозможно, так как массивная дверь, ведущая в главный зал, запечатана и охраняется.

Аппаратная, пульт управления и ресурсная база ускорителя сохранились, однако доподлинно узнать о его судьбе сложно, поскольку руководство института крайне неохотно говорит об этом.