МТС поможет туристам познать Северную Осетию

МТС будет приветствовать туристов, въезжающих в Северную Осетию. Компания подготовила путеводитель по достопримечательностям республики для путешественников.

Компания МТС дарит своим абонентам цифрового гида по Северной Осетии. Он расскажет о достопримечательностях республики, а также поможет выбрать гостиницу и кафе.

Как пишет телеграм-издание Mash Gor, туристы, которые въедут на территорию региона, автоматически получат SMS-сообщение с приветственными словами и ссылку на путеводителя.

Цифровой гид по Северной Осетии расскажет отдыхающим о достопримечательностях и мероприятиях, которые запланированы в республике, а также покажет заведения, в которых можно будет попробовать национальную кухню.