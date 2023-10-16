Жители Дагестана пишут диктанты на языках народов республики

Продемонстрировать знание родного языка предлагается жителям Дагестана. В республике проходит акция, в ходе которой все желающие смогут написать диктант на языке народов, населяющих регион.

В Дагестане продолжается акция по популяризации языков народов, проживающих в республике. Участниками ее стало более двухсот человек, которые могли выбрать из предложенного списка языков.

«Участники могли выбрать для написания диктанта аварский, даргинский, русский, кумыкский, лезгинский, азербайджанский, лакский, чеченский, ногайский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский и татский языки»

– пресс-служба Миннаца Дагестана

Планируется, что всего акция охватит более тридцати тысяч местных жителей. Акция проходит в образовательных учреждениях Дагестана.