Парламент Грузии оспорит вето президента

Грузинский парламент хочет оспорить запрет президента на поправки в законе "О собраниях и манифестациях". Парламентский комитет устроит слушания по этому вопросу на следующей неделе.

На следующей неделе парламент Грузии собирается оспорить вето главы государства на закон о правилах проведения уличных шествий и митингов. Для рассмотрения этого вопроса планируется подключить комитет парламента по юридическим делам. Представитель общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили отметил, что закон нуждается в поддержке, так как направлен на защиту населения страны.

"Тот законопроект, где вносятся изменения, согласно которым жизнь и здоровье граждан Грузии должно быть защищено, в том числе во время собраний и манифестаций, естественно, нуждается в поддержке. Но, исходя из неадекватности президента, к сожалению, это вето нас не удивляет"

– Гурам Мачарашвили

На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект "О собраниях и манифестациях", который был принят парламентом страны в начале октября. В законе сказано, что теперь в процессе митингов и акций нельзя устанавливать какие-либо сооружения, которые смогут помешать грузинской полиции в наведении порядка.