Сигал лично поздравил Махачева с защитой чемпионского титула UFC 

Стивену Сигалу понравилась победа Ислама Махачева над Александром Волкановски. Их поединок прошел в минувшие выходные на турнире UFC в Объединенных Арабских Эмиратах.

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал оценил победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире в ОАЭ. Об этом рассказали в команде российского бойца.

Там подчеркнули, что актер считает эту победу яркой и эффектной.

"Стивен Сигал лично поздравил Ислама Махачева. Сигал сказал, что победа была яркой и заслуженной. Конечно, он провел аналогию с восточными единоборствами, выдержкой Ислама. Назвал победу эффектной"

– представитель команды

Когда состоялся бой?

Он прошел в минувшую субботу на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Ислам нокаутировал австралийца в первом же раунде. Эта победа позволила ему отстоять титул чемпиона промоушена в легком весе.