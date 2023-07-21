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Сигал лично поздравил Махачева с защитой чемпионского титула UFC 

Стивен Сигал
© Фото: страница Стивена Сигала в социальных сетях
Стивену Сигалу понравилась победа Ислама Махачева над Александром Волкановски. Их поединок прошел в минувшие выходные на турнире UFC в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал оценил победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире в ОАЭ. Об этом рассказали в команде российского бойца. 

Там подчеркнули, что актер считает эту победу яркой и эффектной. 

"Стивен Сигал лично поздравил Ислама Махачева. Сигал сказал, что победа была яркой и заслуженной. Конечно, он провел аналогию с восточными единоборствами, выдержкой Ислама. Назвал победу эффектной"

– представитель команды 

Когда состоялся бой?

Он прошел в минувшую субботу на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Ислам нокаутировал австралийца в первом же раунде. Эта победа позволила ему отстоять титул чемпиона промоушена в легком весе.

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