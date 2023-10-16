Курорты Кубани заполонили туристы

На пляжах Сочи и Анапы нет пустого места: туристы и местные жители продолжают купаться и загорать. Температура воды в море – 18-19 градусов, а воздуха – 25 градусов.

В Краснодарском крае продолжается пляжный сезон, туристы загорают и купаются у моря в Анапе и Сочи осенью.

Как сообщают «Кубанские новости», продолжение купального сезона стало неожиданностью. Очевидцы говорили об аншлаге на пляжах городов в минувшие выходные. Отдыхающие прогуливаются вдоль моря, загорают на шезлонгах и даже купаются в море.

В местном гидромецентре заявили, что температура воды в море составляет примерно 18-19 градусов, а воздуха – 25 градусов.

Сегодня на Кубани температура на 7-8 градусов превысила климатическую норму, однако с завтрашнего дня она резко спадет до 10 градусов. Прогнозируются сильные осадки.