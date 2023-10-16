Жара привела к лесному пожару в Краснодарском крае

Аномальная погода на Кубани вызвала природный пожар. Три гектара горят у подножия горы Собер.
Летняя жара в конце октября стала причиной лесного пожара в Краснодарском крае.
"В ЕДДС Северского района от оператора системы 112 поступила информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки у подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения. На данный момент общая площадь горения составляет три гектара"
– МЧС региона
Возгорание не угрожает населенным пунктам. Ликвидацией занимаются 54 специалиста и 16 единиц техники. Борьбе с огнем мешает порывистый ветер.
Отметим, сегодня в Краснодарском крае местами до плюс 29, на пляжи вернулись отдыхающие. Уже завтра погода может измениться.
Читайте нас в Дзен Новости Google News