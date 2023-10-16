Вестник Кавказа
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Жара привела к лесному пожару в Краснодарском крае

Жара привела к лесному пожару в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аномальная погода на Кубани вызвала природный пожар. Три гектара горят у подножия горы Собер.

Летняя жара в конце октября стала причиной лесного пожара в Краснодарском крае.

"В ЕДДС Северского района от оператора системы 112 поступила информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки у подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения. На данный момент общая площадь горения составляет три гектара"

– МЧС региона

Возгорание не угрожает населенным пунктам. Ликвидацией занимаются 54 специалиста и 16 единиц техники. Борьбе с огнем мешает порывистый ветер.

Отметим, сегодня в Краснодарском крае местами до плюс 29, на пляжи вернулись отдыхающие. Уже завтра погода может измениться.

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Плюс 30 - в Краснодарский край вернется жара
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