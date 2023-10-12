Курс доллара обновил минимум за месяц

Доллар продолжает идти вниз в России. Днем в понедельник курс опустился ниже 95 рублей.

Курс доллара на Мосбирже в ходе торгов в понедельник упал до показателей 13 сентября - доллар опустился ниже 95 рублей.

Сегодня доллар впервые более чем за месяц торгуется ниже 95 рублей. В начал торгов он подешевел до 95,15 рубля, в 11.18 опустился до 94, 96 рубля.

Снижение курса началось в октябре после рекордного уровня - выше 102 рублей, достигнутого 9 октября.

Что укрепляет рубль?

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил укрепление рубля благоприятной конъюнктурой на российский экспорт. "Мы видим рост цен на нефть и невозможность Запада контролировать российский экспорт при помощи ценовых потолков. Благодаря этому приток валютной выручки в Россию увеличился", - прежде всего сказал он.

"Причем надо сказать, что дело не только в нефти, которая торгуется около $90 за баррель. То же самое касается и других российских товаров, например, уголь значительно растет в цене. Пшеница тоже растет в цене. Вследствие этого доллар падает, рубль укрепляется", - добавил Алексей Зубец.

"Во-вторых, улучшилась система контроля за валютными потоками – теперь компании обязаны продавать 80% валютной выручки. За счет этого решения государства количество валютной выручки, попадающей в Россию, увеличилось. В какой-то момент усилилась проблема, что валюта оседает в других странах, чтобы через них обходить санкции, и как выручка заявляется лишь то, что получено до торговли с посредником. Валютный контроль был введен, чтобы изъять деньги у посредников, принадлежащих российским компаниям, это ведь тоже часть выручки", - обратил внимание экономист.

Как дорогой доллар влияет на экономику?

Алексей Зубец отметил, что слишком высокий курс доллар означает торможение инвестиций. "Если вы хотите купить какое-то новое оборудование, оно вам выйдет на 15-20% дороже, чем полгода назад. Соответственно, вопрос инвестиционной активности повисает в воздухе. Впрочем, сейчас это компенсируется тем, что главным двигателем экономики является отрасль, завязанная на ВПК, на производство военного снаряжения и обслуживания армии. До тех пор, пока идут большие деньги в оборонно-промышленный комплекс, экономика будет развиваться, несмотря на высокий доллар", - подчеркнул он.

Что будет с рублем дальше?

Экономист выразил уверенность в том, что до конца года доллар будет в диапазоне 90 рублей, а доллара за 80 рублей в ближайшее время не предвидится. "Это возможно только в случае, если из-за расширения конфликта на Ближнем Востоке нефть подорожает до $150 за баррель, но пока такой перспективы нет, текущие сценарии его развития не ставят под вопрос добычу нефти в регионе. Соответственно, цены будут примерно на том же уровне, и доллар будет примерно там же, около 85-95 рублей. Но в долгосрочной перспективе доллар в России будет расти, текущая справедливая оценка курса – порядка 110-120 рублей в следующем году", - заключил Алексей Зубец.