Москву укроет снегом к 28 октября

Временный снежный покров сформируется к субботе. Его высота может достигать 10 см.

Синоптики прогнозируют, что за теплым понедельником 23 октября в Москве, последует череда холодных дней. Столбики термометров будут опускаться до нуля градусов. Пройдет снег.

Об этом сообщила синоптик информационного агентства «Метеоновости». По ее словам, к субботе в столичном регионе сформируется временный снежный покров.

«К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и 10 см»

– Татьяна Позднякова

По всей видимости, снежный покров уйдет, после дождя, которые прогнозируется также в субботу, 28 октября.