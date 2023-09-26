Иранский министр дорог прибыл в Армению

В Республику Армения приехал глава иранского министерства дорог и градостроительства Мехрдад Базерпаш. Вместе с армянскими властями он обсудит процесс развития отношений между республиками в области транспорта.

В Республику Армения с рабочим визитом приехал глава министерства дорог и градостроительства ИРИ Мехрдад Базрапаш. Инициатором приезда представителя власти Исламской Республики стал армянский министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

В процессе визита представителя Исламской Республики будут рассматриваться задачи, которые коснутся межгосударственных отношений в области транспорта. В частности, выдача документов на перевозку пассажиров авиакомпаниям Исламской Республики, ликвидация транспортных сборов и совместная деятельность в масштабах международных маршрутов.

Представители двух стран планируют подписать документы, касающиеся армянской версии международного коридора , касающиеся "Север-Юг", в частности автомагистрали Агарак-Каджаран.

Кроме этого, Мехрдад Базрпаш встретится с представителями армянского правительства. Состоятся переговоры с премьер-министром республики Николом Пашиняном, главой минэкономики Вааном Керобяном и министром территориального управления Гнелом Саносяном