Турция выслала главу политбюро ХАМАС после 7 октября

Исмаил Хания и его приближенные были высланы из Турции. Это произошло вскоре после известий о нападении ХАМАС на Израиль.

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания был выслан из Стамбула, после того, как ХАМАС атаковал Израиль 7 октября.

По сведениям AL-Monitor из источников, Хания, который, как и другие лидеры ХАМАС, живет то в Турции, то в Катаре, был выслан турецкими властями на фоне распространения в соцсетях кадров, на которых он и его окружение реагируют на новости о нападении на Израиль "молитвой благодарности".