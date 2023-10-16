Вестник Кавказа
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Лесной пожар полыхает на Кубани

Лесной пожар полыхает на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
 Кубанские пожарные проинформировали о возгорании леса в Северском районе региона. Пожарные уже приступили к борьбе с огнем.

Три гектара леса горит на Кубани. Установлено, что пожар начался в результате возгорания сухой травы.

«Поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Убинская со стороны леса. Обнаружено возгорание сухой травы. В 05:25 [мск] приступили к тушению на примерной площади 0,4 га. В 08:20 [мск] - увеличение площади примерно до 3 га»

– пресс-служба Краевого лесопожарного центра

Уточняется, что процесс тушения осложняет сильный и порывистый ветер.

Также сообщается о том, что пожарные продолжают бороться с возгоранием. Также наращиваются силы и средства для скорейшей ликвидации возгорания.

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