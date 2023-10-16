Туристический взнос планируют отменить в Казахстане

С иностранцев в Казахстане могут перестать взимать туристический взнос. Законопроект составлен в Минтуризма республики.
Сбор с иностранных туристов в Казахстане могут отменить, следует из проекта приказа министерства туризма и спорта республики.
"В местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0 (ноль) процентов от стоимости пребывания"
– документ
Напомним, турвзнос начали взимать с интуристов с начала 2023 года в десятках городов Казахстана. Туристический бизнес Казахстана не раз выражал недовольство нововведением.
Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".
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