Вестник Кавказа
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Гимнасты из Азербайджана завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы

Гимнасты из Азербайджана завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские гимнасты завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Болгарии. В копилке сборной семь наград высшей пробы и два серебра.

Семь золотых медалей и две серебряные – результат азербайджанской сборной на чемпионате Европы по акробатической гимнастике. Соревнования проходили в болгарской Варне.

В заключительный день соревнований женская группа в составе юниорок Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири и смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Разии Сейидли завоевали золото в балансовых упражнениях. А Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев стали лучшими в  темповых упражнениях.

Так число медалей в сборной республики по акробатической гимнастике на континентальном первенстве достигло девяти.

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