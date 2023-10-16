Гимнасты из Азербайджана завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские гимнасты завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Болгарии. В копилке сборной семь наград высшей пробы и два серебра.

Семь золотых медалей и две серебряные – результат азербайджанской сборной на чемпионате Европы по акробатической гимнастике. Соревнования проходили в болгарской Варне.

В заключительный день соревнований женская группа в составе юниорок Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири и смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Разии Сейидли завоевали золото в балансовых упражнениях. А Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев стали лучшими в темповых упражнениях.

Так число медалей в сборной республики по акробатической гимнастике на континентальном первенстве достигло девяти.