Азербайджанские дзюдоисты стали лучшими на Кубке Европы

Дзюдоисты из Азербайджана завоевали первое место на проходившем в Латвии турнире Кубка Европы среди юниоров. Всего в активе сборной четыре золота, три серебряные и три бронзовые медали.

В Риге завершился турнир Кубка Европы среди юниоров. Дзюдоисты из Азербайджана завоевали четыре золота и три серебряные медали. Также в активе сборной три бронзы.

Первый день соревнований принес сборной три золотые, серебряную и три бронзовые медали. Во второй день турнира в весовой категории 73 кг Джасур Ибадлы завоевал бронзовую медаль, Ахмед Мехтиев, выступавший в той же весовой категории, занял 7-е место.

В весовой категории до 81 кг Али Газимамедов выиграл серебро. Бронзу в копилку сборной принес Мехти Аббасов. В финальной схватке категории +90 кг встретились Субхан Ахундов и Расул Самедли. Субхан Ахундов досталось золото, а его сопернику – серебро.