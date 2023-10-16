В Москве потеплеет, а затем пойдет снег

В Москве будет облачно и относительно тепло – до +8 градусов. Завтра похолодает до нуля. синоптики не исключают, что пойдет снег.

Синоптики прогнозируют, что понедельник, окажется наиболее теплым в течение недели. Сегодня столбики термометров будут подниматься до +8 градусов, в то время как уже во вторник похолодает до нуля.

«Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 1 градуса»

– Гидрометцентр России.

В Московской области воздух днем прогреется до +11 градусов, ночью похолодание до - 1 градуса.

Уже во вторник синоптики не исключают небольшого снега, вероятность которого сохранится до пятницы.