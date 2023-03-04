7 блюд казахской кухни: как и из чего приготовить, как подавать

Традиционная казахская еда – это еда кочевников. На протяжении веков казахи занимались скотоводством, разводили лошадей, овец и двугорбых верблюдов. Это был и транспорт, и одежда, и еда. Одновременно разрабатывались методы приготовления пищи и консервации, которые облегчали кочевой образ жизни. Расскажем о национальных блюдах казахов - простых и сложных.

Бешбармак

Бешбармак – национальное блюдо многих тюркоязычных народов, в том числе и казахов. Название блюда в переводе означает «пять пальцев». Самая популярная версия гласит, что возникновение слова связано со способом употребления блюда – руками. Однако есть также мнение, что используемое в блюде тесто (или же макароны), выкладываемое кусочками, предварительно мяли пятью пальцами.

Блюдо состоит из отварного мяса, которое обязательно должно быть нарезано на мелкие кусочки. Всё это подают на тонких листах макарон с соусом из лука, мясным бульоном, солью и перцем.

Бешбармак - одно из самых популярных блюд в Казахстане. Способ его подачи сопровождается определенным ритуалом. Когда в честь гостя забивают животное, хозяин подает людям разные куски мяса в зависимости от их возраста, пола и социального положения. Старших людей и почетных гостей всегда угощают лучшими кусками мяса.

Казы

Казы относится к типу колбасы из конины, популярной в некоторых частях Центральной Азии, таких как Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Традиционно блюдо готовят из мяса, взятого с ребер животного, а также жира и кишки, которая служит оболочкой для колбасы.

Жая

Жая – еще одно блюдо, приготовленное из конины. В его состав входит мясо, полученное из тазобедренной части лошади, которое сначала солят, просушивают, затем вялят, коптят и варят. Блюдо обычно подают в холодном виде в качестве закуски.

Куурдак

Блюдо куурдак имеет древнюю историю. Как правило, его готовят из жареного мяса или субпродуктов. Также можно добавлять лук, чеснок и картофель. Куурдак широко распространен в тюркской кухне, поэтому имеет разные названия. В зависимости от региона куурдак можно приготовить из разных видов мяса. Так, например, в Киргизии его чаще всего готовят из баранины или говядины, но казахи часто используют печень, сердце, почки.

Баурсак

Блюдо представляет собой пышные кусочки жареного во фритюре хлеба. По сути, это блюдо напоминает пончики, приготовленные из муки, дрожжей, яиц, маргарина, молока, воды, сахара, соли и растительного масла. Баурсаки имеют форму треугольников или сфер, их обычно подают с чаем и едят как десерт с сахаром, медом или маслом. Баурсак – один из главных атрибутов праздничного стола.

7 сентября 2014 года в Алматы был установлен мировой рекорд Гиннеса по самому большому количеству когда-либо изготовленных баурсаков. К празднованию Дня матери в соревновании между командами свекровей и невесток было приготовлено 856 килограммов баурсака.

Шалап

Шалап - это напиток, который готовят обычно из воды, айрана и соли. Сейчас можно встретить рецепты, в которых обычную воду заменяют на газированную. Шалап популярен во многих странах Центральной Азии. Так, в Киргизии этот напиток известен под названием чалап. В некоторых рецептах в шалап может быть добавлена зелень. Тогда напиток превращается в холодный суп.

Кумыс

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении тысячелетий кумыс был важным питательным и прохладительным напитком кочевников. Кумыс - это популярный напиток, который готовится из сквашенного кобыльего молока с молочнокислыми бактериями. Кумыс известен своими многочисленными преимуществами для здоровья. Он содержит большое количество витаминов и минералов, среди которых витамины группы B, витамин C. Он полезен для кишечника и нервной системы и считается эффективным средством профилактики туберкулеза, также оказывает положительное влияние на кровоснабжение. Напиток пользуется популярность не только в Казахстане, но и в ряде других стран.